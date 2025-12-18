Димаш Кудайберген получил новое звание, далекое от сцены

«Вы выбрали очень непростую дорогу. Медицина — это сфера, которая не прощает ошибок. Здесь всегда нужно быть в постоянном поиске, работать над собой и учиться. Я считаю, что настоящие звезды — это врачи. Это люди, которые каждый день спасают человеческие жизни».