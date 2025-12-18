Миллионеры на мопедах: как курьеры стали завидной профессией

В 2025 году средняя заработная плата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысяч рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч рублей. За последний год оплата труда доставщиков увеличилась на 26%, поднявшись с 116,2 тысячи рублей в 2024 году до нынешнего уровня. HR-эксперт Гарри Мурадян объяснил aif.ru, с чем связана такая тенденция.