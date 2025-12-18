Миллионеры на мопедах: как курьеры стали завидной профессией

В 2025 году средняя заработная плата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысяч рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч рублей. За последний год оплата труда доставщиков увеличилась на 26%, поднявшись с 116,2 тысячи рублей в 2024 году до нынешнего уровня. HR-эксперт Гарри Мурадян объяснил aif.ru, с чем связана такая тенденция.
Конкуренция и дефицит кадров.
Мурадян рассказал, с чем связан резкий рост средней заработной платы у курьеров за последний год.
«Резкий рост оплаты — следствие конкуренции крупных маркетплейсов и служб доставки, дефицита кадров в пике спроса, а также модели самозанятости, где в доход зашиты доплаты за сложности, километраж и срочность. Плюс вырос объем онлайн‑заказов и ожидания по скорости доставки, компании покупают лояльность курьеров деньгами», — отметил эксперт.
При этом он добавил, что формально приток людей в курьеры есть.
«Формально приток в профессию есть: число резюме растет быстрее, чем вакансий. Но в крупных агломерациях и в высокий сезон компании по-прежнему говорят о дефиците “надежных” курьеров, готовых много работать и соблюдать стандарты сервиса», — обозначил Мурадян.
Переработки и километраж.
Мурадян также объяснил, из чего складывается средняя заработная плата у курьеров в 146 тысяч рублей.
«146 тысяч — это не “голый оклад”, а совокупный доход с учётом большого количества смен, переработок, доплат за расстояние, время суток, выполнение нормы заказов и работы в пиковые периоды. Чтобы выйти на такую сумму, в большинстве случаев курьеру приходится работать больше стандартной занятости и брать дополнительные смены», — отметил эксперт.
В курьеры уходят инженеры и учителя.
Мурадян рассказал, люди каких профессий чаще всего становятся курьерами.
«Чаще в курьеры уходят продавцы, водители, сотрудники офиса начального уровня, часть инженеров и учителей из регионов — там, где оклады ниже предлагаемых в доставке», — отметил Мурадян.
Эксперт добавил, что для многих это временный «финансовый лифт».
«Люди прямо говорят, что курьерами можно заработать быстрее и больше, чем в их “статусной”, но низкооплачиваемой работе», — подытожил Мурадян.