Госавтоинспекция Прикамья сообщила график работы РЭО в новогодние праздники

Регистрационно-экзаменационные отделы не будут работать десять дней.

Источник: Комсомольская правда

Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции Прикамья в новогодние праздники не будут работать 10 дней. Жителям региона рассказали, когда надо успеть их посетить.

В краевом ГИБДД опубликовали скорректированный график работы РЭО:

— 30 декабря 2025 года с 08:00 до 17:00;

— 31 декабря, 1 и 2 января нерабочие дни.;

— 3 января с 08:00 до 16:00;

— 4, 5, 6, 7 и 8 января нерабочие дни;

— 9 и 10 декабря с 08:00 до 16:00;

— 11, 12 января нерабочие дни.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ на территории Пермского края оказывают госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов на получение водительских удостоверений, выдаче прав и проведению техосмотров.

Краевое ведомство рекомендуют автомобилистам заранее планировать посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных услуг.

