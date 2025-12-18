Госавтоинспекция Прикамья сообщила график работы РЭО в новогодние праздники

Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции Прикамья в новогодние праздники не будут работать 10 дней. Жителям региона рассказали, когда надо успеть их посетить.
В краевом ГИБДД опубликовали скорректированный график работы РЭО:
— 30 декабря 2025 года с 08:00 до 17:00;
— 31 декабря, 1 и 2 января нерабочие дни.;
— 3 января с 08:00 до 16:00;
— 4, 5, 6, 7 и 8 января нерабочие дни;
— 9 и 10 декабря с 08:00 до 16:00;
— 11, 12 января нерабочие дни.
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ на территории Пермского края оказывают госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов на получение водительских удостоверений, выдаче прав и проведению техосмотров.
Краевое ведомство рекомендуют автомобилистам заранее планировать посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных услуг.
В музее «Хохловка» рассказали о работе в новогодние праздники. Музей ждет гостей на рождественские и святочные программы.