Туристический налог введут в четырех городах России с 1 января

1 декабря в СМИ появилась информация о том, что туристический сбор введут в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, Курске и нескольких городах Самарской области. Его ставка составит два процента от налоговой базы, за исключением Самары и Тольятти. В Самаре ставка составит один процент, в Тольятти — один процент в период туристического сезона и 0,5 процента в остальные месяцы.