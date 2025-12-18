Туристический налог введут в четырех городах России с 1 января

Туристический налог для гостиничного бизнеса с 1 января 2026 года введут в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. За счет этих средств правительства городов планируют пополнить местные бюджеты, что позволит развивать туристическую инфраструктуру. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили представители местных администраций и дум.
— В соответствии с решением Курского городского собрания с 1 января 2026 года на территории города Курска вводится туристический налог, — отметили в пресс-службе министерства экономического развития Курской области.
В ней добавили, что городской бюджет дополнительно получит 13 миллионов рублей, которые направят на развитие туристической инфраструктуры города.
В Нижнем Новгороде, согласно данным председателя постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Сергея Пляскина, размер налога составит два процента, как и в других городах, передает РИА Новости.
1 декабря в СМИ появилась информация о том, что туристический сбор введут в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, Курске и нескольких городах Самарской области. Его ставка составит два процента от налоговой базы, за исключением Самары и Тольятти. В Самаре ставка составит один процент, в Тольятти — один процент в период туристического сезона и 0,5 процента в остальные месяцы.