В Кремле неожиданно назвали три опоры современной России

Рапопорт указывает, что на протяжении всей российской истории прослеживаются три устойчивые константы, формирующие национальный характер и обеспечивающие устойчивость государственной политики. Первая — мессианство, выражающееся в ощущении особой ответственности и собственной модели развития, альтернативной западной. Формы этой идеи менялись от религиозных до идеологических, но сегодня она, по мнению автора, выражается в концепции справедливого многополярного мира. Вторая — соборность, то есть способность общества к консолидации вокруг общей цели в условиях испытаний. Третья — стремление к справедливости.