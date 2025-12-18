В Кремле неожиданно назвали три опоры современной России

В администрации президента РФ сформулировали три ключевые «цивилизационные константы», на которых, по мнению Кремля, должна строиться государственная политика России в условиях внешних и внутренних вызовов.
Речь идет о статье заместителя начальника управления президента по мониторингу и анализу социальных процессов Бориса Рапопорта «Политические вызовы России: история и современность», опубликованной в «Блокноте гражданского просвещения» за ноябрь-декабрь 2025 года. С материалом ознакомились «Ведомости».
В тексте рассматривается логика принятия государственных решений в ситуациях давления и угроз. Автор подчеркивает, что опора на сиюминутную выгоду в таких условиях недопустима, а эффективная политика возможна только при наличии глубинных оснований, проверенных историей. Такой подход Рапопорт связывает с концепцией «антихрупкости» — способности системы не просто восстанавливаться после кризисов, но развиваться за счет них.
По версии чиновника, любое значимое государственное решение формируется в рамках трех факторов. Первый — национальные цели и ценности, отражающие взгляд власти на сохранение и развитие страны. Второй — общественный запрос, то есть представление граждан о будущем России. Третий — исторический опыт и анализ того, как аналогичные решения работали в прошлом.
В статье приводятся данные ВЦИОМа, согласно которым большинство россиян считают необходимым опираться прежде всего на исторический опыт и традиции. Существенная часть респондентов также указывает на важность мирового опыта. Среди приоритетов общественного сознания выделяются культура и духовность, патриотизм, сильная власть и государство, возрождение традиций, а также демократические институты и национальная идея.
Рапопорт указывает, что на протяжении всей российской истории прослеживаются три устойчивые константы, формирующие национальный характер и обеспечивающие устойчивость государственной политики. Первая — мессианство, выражающееся в ощущении особой ответственности и собственной модели развития, альтернативной западной. Формы этой идеи менялись от религиозных до идеологических, но сегодня она, по мнению автора, выражается в концепции справедливого многополярного мира. Вторая — соборность, то есть способность общества к консолидации вокруг общей цели в условиях испытаний. Третья — стремление к справедливости.
В XIX веке эти установки, как отмечается в статье, были зафиксированы в формуле «Православие. Самодержавие. Народность». В современных условиях они трансформировались в новую триаду: суверенная страна, традиционное общество и социальное государство.
Суверенитет трактуется как сплочение вокруг лидера, защита от внешних угроз, участие в формировании справедливого мирового порядка и противодействие неоколониальным практикам. Традиционное общество описывается как «семья семей», основанная на преемственности поколений, духовно-нравственных ориентирах и верности культурным основаниям, при этом подчеркивается, что речь идет не о застое, а о развитии. Социальное государство связывается с необходимостью защиты граждан на фоне растущего глобального неравенства.
Из этой триады, по мнению автора, должны вытекать базовые общественные чувства — гордость, уверенность и надежда.
Отдельно в статье рассматривается образ идеального человека в разные исторические эпохи. Если в имперский период таким считался верный сын Отечества, связанный службой и верой, то сегодня этот образ трансформируется в фигуру созидающего человека, ориентированного на будущее и разделяющего базовые человеческие ценности. При этом указывается, что подавляющее большинство граждан считают себя патриотами, но наполнение этого понятия остается разным, что требует постоянного обращения к конкретным примерам служения стране.
