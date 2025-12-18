Жена Кайрата Нуртаса ответила на вопрос, как удержать мужчину

Жулдыз провела рубрику «Вопрос-ответ». Актрису спросили, как она относится к хейту. «Отношусь со смехом, сатирой, юмором», — ответила она. Жулдыз объяснила, что негативный комментарий может рассказать о человеке, который его написал. «Тот, кто написал вам негативный комментарий, дает таким образом информацию о себе», — сказала актриса. Она добавила, что счастливому и хорошему человеку нет дела до других, и посоветовала не расстраиваться из-за негативных комментариев.
У Жулдыз также поинтересовались, как можно удержать мужчину, в чем секрет. На этот вопрос она ответила с юмором и мудростью. «Этот вопрос вам лучше задать кому-то другому», — заявила актриса. Она подчеркнула, что если мужчина не хочет оставаться с вами по своей воле, то его не стоит удерживать. «Это же не собака, чтобы держать на привязи и обманывать костью», — добавила она.
Подписчицы заметили, что Жулдыз старается ничего не скрывать от своих поклонников. «Есть такое у меня. То, что не спрячешь от Аллаха, зачем скрывать от людей?» — ответила актриса. Она подчеркнула, что люди должны быть честными и открытыми друг с другом. «Мы люди, ангелы — на небесах», — заключила Жулдыз, подчеркнув, что честность и открытость — важные качества в жизни.