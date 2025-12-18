Ричмонд
В Красноярском ТЮЗе состоится литературная читка «Вол и осел при яслях»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 и 9 января в новом пространстве Красноярского театра юного зрителя на Южном берегу пройдет театрализованная читка сказки-притчи «Вол и осел при яслях», основанной на тексте французского писателя Жюля Сюпервьеля.

Источник: НИА Красноярск

Произведение переосмысляет библейскую историю Рождества через взгляд немых свидетелей событий — вола и осла, охраняющих младенца. Сохраняя канонический сюжет, автор предлагает философское размышление о вере, сомнении и внутреннем выборе.

Герои притчи противопоставлены друг другу: осел предстает практиком, уверенным в устройстве мира, тогда как вол сосредоточен на внутреннем поиске и самоисправлении. Именно он становится ключевой фигурой повествования, переживая происходящее как личное духовное откровение.

Читка адресована подросткам и взрослым зрителям от 12 лет. По замыслу создателей, формат позволит деликатно поговорить с юной аудиторией о сложных темах — жизни, жертве и вере — в образной и доступной форме.

Возрастное ограничение — 12+.