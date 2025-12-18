В Красноярском ТЮЗе состоится литературная читка «Вол и осел при яслях»

Произведение переосмысляет библейскую историю Рождества через взгляд немых свидетелей событий — вола и осла, охраняющих младенца. Сохраняя канонический сюжет, автор предлагает философское размышление о вере, сомнении и внутреннем выборе.
Герои притчи противопоставлены друг другу: осел предстает практиком, уверенным в устройстве мира, тогда как вол сосредоточен на внутреннем поиске и самоисправлении. Именно он становится ключевой фигурой повествования, переживая происходящее как личное духовное откровение.
Читка адресована подросткам и взрослым зрителям от 12 лет. По замыслу создателей, формат позволит деликатно поговорить с юной аудиторией о сложных темах — жизни, жертве и вере — в образной и доступной форме.
Возрастное ограничение — 12+.