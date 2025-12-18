В Красноярском ТЮЗе состоится литературная читка «Вол и осел при яслях»

Герои притчи противопоставлены друг другу: осел предстает практиком, уверенным в устройстве мира, тогда как вол сосредоточен на внутреннем поиске и самоисправлении. Именно он становится ключевой фигурой повествования, переживая происходящее как личное духовное откровение.