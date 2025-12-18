Устроившего стрельбу на улице Любы Шевцовой красноярца отправили в СИЗО

Напомним, по версии следствия, вечером 15 декабря супруги выпивали и разругались. Женщина выбежала на улицу, а мужчина последовал за ней, вооружившись ружьем «Байкал». Во дворе дома он дважды выстрелил в воздух — пули попали в окна дома, где находились женщины 30 и 45 лет.
«Действия мужчины создавали реальную угрозу жизни и здоровью находившихся рядом лиц. Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам — его действия пресекли правоохранители», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Подозреваемый ранее судим, не имеет официальной работы. В семье воспитывается двое несовершеннолетних детей. От дачи показаний мужчина отказался.
Решение о заключении стрелка под стражу в суде объяснили тем, что «социально-сдерживающие факторы (наличие супруги и детей) не предотвратили совершение им особо тяжкого преступления». Кроме того, он может скрыться от следствия и оказать давление на семью. В СИЗО он проведет по меньшей мере до 15 февраля 2026 года.