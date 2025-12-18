Устроившего стрельбу на улице Любы Шевцовой красноярца отправили в СИЗО

Решение о заключении стрелка под стражу в суде объяснили тем, что «социально-сдерживающие факторы (наличие супруги и детей) не предотвратили совершение им особо тяжкого преступления». Кроме того, он может скрыться от следствия и оказать давление на семью. В СИЗО он проведет по меньшей мере до 15 февраля 2026 года.