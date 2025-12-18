Ричмонд
ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 18 и 19 декабря

ГАИ предупредила о возможных ограничениях движения в Минске 18 и 19 декабря.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 18 и 19 декабря. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Сотрудники столичной Госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения во время общественных мероприятий, проводимых 18−19 декабря во Дворце Республики», — сказано в сообщении.

В частности, особое внимание будет уделено центральным магистралям, прилегающим улицам, где ожидается увеличение интенсивности движения как транспорта, так и пешеходов, а также МКАД. Вместе с тем в Минске 18 и 19 декабря вероятны кратковременные ограничения движения транспорта в центре на отдельных участках проспектов и улиц.

В ГАИ пояснили, что кратковременные задержки связаны с передвижением организованных колонн в сопровождении автомобилей ГАИ для обеспечения безопасного передвижения колонн автобусов, которые задействованы в перевозке делегатов. И уточнили, что маршруты движения были оптимизированы для минимизации влияния на дорожную обстановку. Водителей просят учитывать указанную информацию и заранее планировать маршрут.

Напомним, что второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18 и 19 декабря 2025: президент Александр Лукашенко обратится к народу и парламенту.

Тем временем группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни ВНС 18 и 19 декабря.

Ранее Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом.

Кроме того, пресс-секретарь главы страны Наталья Эйсмонт сказала, чего все очень ждут от Лукашенко на ВНС.

