ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 18 и 19 декабря. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Сотрудники столичной Госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения во время общественных мероприятий, проводимых 18−19 декабря во Дворце Республики», — сказано в сообщении.
В частности, особое внимание будет уделено центральным магистралям, прилегающим улицам, где ожидается увеличение интенсивности движения как транспорта, так и пешеходов, а также МКАД. Вместе с тем в Минске 18 и 19 декабря вероятны кратковременные ограничения движения транспорта в центре на отдельных участках проспектов и улиц.
В ГАИ пояснили, что кратковременные задержки связаны с передвижением организованных колонн в сопровождении автомобилей ГАИ для обеспечения безопасного передвижения колонн автобусов, которые задействованы в перевозке делегатов. И уточнили, что маршруты движения были оптимизированы для минимизации влияния на дорожную обстановку. Водителей просят учитывать указанную информацию и заранее планировать маршрут.
Напомним, что второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18 и 19 декабря 2025: президент Александр Лукашенко обратится к народу и парламенту.
Тем временем группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни ВНС 18 и 19 декабря.
Ранее Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом.
Кроме того, пресс-секретарь главы страны Наталья Эйсмонт сказала, чего все очень ждут от Лукашенко на ВНС.