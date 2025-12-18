Ричмонд
«Бетсити Парма» в Белграде победила сербскую «Мегу»

Матч состоялся в рамках группового этапа WINLINE Basket Cup.

Источник: Комсомольская правда

Пермская «Парма» провела третий матч в групповом этапе WINLINE Basket Cup. В двух первых пермяки сначала победили «Локомотив-Кубань» со счетом 91:84, а затем в Москве проиграли ЦСКА — 66:104.

Третий матч «Бетсити Парма» провела в Белграде против сербского БК «Мега». Команда из Перми одержала уверенную победу — 94:79 (24:21, 23:18, 23:26, 24:14). В составе «Пармы» блеснули результативной игрой легионеры — Адамс Д. (23 очка), Картер (17) и Адамс Б. (10). Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ Глеб Фирсов на брал (11). В составе «Меги» отличились: Маркович (18), Джулович (15), Дрезгич (14), Суиго (11).

Следующий матч в рамках нового турнира Единой лиги ВТБ «Парма» проведет 22 января в Краснодаре против «Локомотива-Кубань».