Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 18 декабря 2025:
1. Жесть у жителей Молдовы при покупке новых сим-карт для телефонов: Начинают сыпаться криминальные чаты с наркотиками, порнографией, криптовалютой и секс-услугами — за это можно получить тюремный срок.
2. В Кишиневе за 40 тысяч евро продается «заброшка», в которой надо менять все — фундамент, стены, крышу: За такие деньги можно купить студию у моря в Болгарии и Турции.
3. Все, что надо знать о «демократических» принципах в Молдове: Если бы не победили Майя Санду и ПАС, выборы проводили бы до тех пор, пока «западные партнеры» не получили нужный результат.
4. В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей.
5. Одну из центральных улиц Кишинева перекрывают на сутки: Рассказываем, какую именно и по какой причине.
