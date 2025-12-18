В Красноярске депутаты Горсовета проверили утилизацию опасных отходов

Кроме депутатов в нем приняли участие представители департамента городского хозяйства и транспорта и Контрольно-счетной палаты города.
Компания «Термика» обезвреживает на специальном оборудовании предметы, несущие угрозу людям и экологии, например, медицинские и биологические отходы, ёмкости и ветошь, пропитанные нефтепродуктами, различные фильтры, отработавшие своё шпалы, пестициды, лекарственные препараты. И это лишь небольшая часть списка. В одном из цехов предприятия установлен инсинератор — оборудование для термической утилизации отходов. В нём сжигание происходит при очень высоких температурах, что позволяет в несколько раз уменьшить объёмы мусора, отправляемого на полигоны.
«Мощность этой установки — две тонны твёрдых отходов в час или одна тонна жидких. Температура сжигания — 850 градусов. Зольный остаток, полученный в результате такой термической обработки, дожигается уже при температуре 1200 градусов», — объяснила депутатам генеральный директор компании Алёна Пасюк.
Оборудование имеет многоступенчатую систему газоочистки, которая не позволяет загрязнять атмосферный воздух. А вода, используемая для охлаждения зольного остатка, поступает в отопительную систему цехов и административного здания и даёт организации возможность экономить на теплоносителях.
Сейчас предприятие сотрудничает со многими организациями Красноярска и Красноярского края, а также других регионов. В частности, «Термика» получает опасные отходы с красноярского мусоросортировочного завода, на который приходят ТКО, производимые жителями города и бизнесом.
«В городе много проблем, связанных с обращением с отходами, в том числе с опасными. Но депутаты системно и достаточно плотно занимаются вопросами экологии. Среди них — организация раздельного сбора мусора, его переработка, использование вторичного сырья, ликвидация несанкционированных свалок, устройство контейнерных площадок, установка контейнеров и сбора золы, складирование мусора на полигонах. Один из важных шагов — с сентября 2024 года мусор, который собирается в левобережной технологической зоне города, вслед за мусором с правобережной зоны также стал проходить через мусоросортировочный комплекс. Из общего объёма выбирается часть опасных отходов и направляется в “Термику” для последующего обезвреживания», — отметил по итогам выездного совещания председатель постоянной комиссии горсовета по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Артём Речицкий.
Но проблема опасных отходов не решается полностью. В Красноярске необходимо создать систему, при которой все городские организации будут напрямую сотрудничать с такими компаниями, как «Термика», а не пытаться решить свои проблемы за чужой счёт. Например, администрация краевого центра вынуждена заключать с предприятием контракты на уничтожение не только найденных на территории города погибших бродячих животных, но и на обезвреживание содержимого несанкционированных скотомогильников, финансовую ответственность за которые должны нести хозяева скота.
Как рассказала Алёна Пасюк, у организации есть запас мощностей, компания готова принимать на обезвреживание отходы. Но многие красноярские предприниматели стараются обойти закон, даже понимая, какой ущерб они наносят экологии Красноярска. В числе тех, кто отправляет опасные отходы не на обезвреживание, а в обычные мусорные баки, — автосервисы, заправки, автомойки и даже стоматологии. Честны с клиентами и законом и не все ветеринарные клиники, которые забирают у населения умерших животных под предлогом кремации.
А вот обычные жители Красноярска более ответственны. У компании «Термика» есть социально ориентированный проект, в рамках которого предприятие периодически и совершенно бесплатно собирает у населения аккумуляторные батарейки, ртутные лампы и градусники. Охотно в этом проекте участвуют городские образовательные организации — детские сады, школы, техникумы и вузы.
«По действующему законодательству мы не имеем права перерабатывать эти виды отходов и собирать их у юридических лиц, — рассказала Алёна Пасюк. — Этим занимается федеральный экологический оператор, входящий в состав “Росатома”. Но наша компания легально может сотрудничать в этом вопросе с населением. В год нам передают около полутонны батареек. А многие красноярцы готовы приносить нам и другие опасные отходы».
Например, некоторые жители города звонят на предприятие после генеральной уборки в гараже и спрашивают, можно ли сдать канистры из-под моторного масла или автомобильные фильтры. Эти отходы компания принимает уже за деньги, однако многих рядовых жителей города это не останавливает.