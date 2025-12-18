В Красноярске депутаты Горсовета проверили утилизацию опасных отходов

«В городе много проблем, связанных с обращением с отходами, в том числе с опасными. Но депутаты системно и достаточно плотно занимаются вопросами экологии. Среди них — организация раздельного сбора мусора, его переработка, использование вторичного сырья, ликвидация несанкционированных свалок, устройство контейнерных площадок, установка контейнеров и сбора золы, складирование мусора на полигонах. Один из важных шагов — с сентября 2024 года мусор, который собирается в левобережной технологической зоне города, вслед за мусором с правобережной зоны также стал проходить через мусоросортировочный комплекс. Из общего объёма выбирается часть опасных отходов и направляется в “Термику” для последующего обезвреживания», — отметил по итогам выездного совещания председатель постоянной комиссии горсовета по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Артём Речицкий.