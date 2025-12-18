Ричмонд
В Красноярске обнаружили зараженные фрукты и овощи из Китая

В Красноярск из Китая завезли зараженные ананасы, кабачки и салат.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске предотвратили ввоз зараженных ананасов (3230 килограммов), кабачков (1894 кг) и салата (420 кг). Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, в результате лабораторных исследований в партиях нашли опасных вредителей — червеца Комстока и западный цветочный трипс.

Фрукты и овощи прибыли в наш регион из Китая. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур.

Предпринимателю, осуществившему ввоз продукции, выдали уведомление о необходимости принятия мер. В итоге зараженный товар обработали разрешенными к применению препаратами.