Reuters: Сыну Роба Райнера, убившего родителей, может грозить смертная казнь

В тот же день появилась информация о том, что перед смертью мужчина поссорился с сыном Ником на вечеринке американского комика Конана О’Брайена в Западном Лос-Анджелесе. В частности, режиссер заявил сыну, что его поведение было неуместным. Предположительно, его замечание было связано с употреблением наркотиков.