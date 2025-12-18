Reuters: Сыну Роба Райнера, убившего родителей, может грозить смертная казнь

Верховный суд округа Лос-Анджелес предъявил 32-летнему Нику Райнеру, младшему сыну американского режиссера Роберта Райнера и его супруги Мишель, обвинение в убийстве собственных родителей. Высшая мера наказания может предусматривать смертную казнь. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщило агентство Reuters.
16 декабря следователи передали дело об убийстве режиссера и его жены в прокуратуру. Позднее суд выдвинул против американца уголовное обвинение, которое содержит пять страниц и два пункта обвинения в убийстве первой степени, передает агентство.
О трагедии стало известно 15 декабря — на телах Райнеров нашли многочисленные ножевые ранения. Позднее СМИ сообщили, что Робу Райнеру и его супруге перерезали горло во время семейной ссоры. В рамках расследования убийства режиссера полиция Лос-Анджелеса задержала Ника. Чем был известен американский режиссер — в материале «Вечерней Москвы».
В тот же день появилась информация о том, что перед смертью мужчина поссорился с сыном Ником на вечеринке американского комика Конана О’Брайена в Западном Лос-Анджелесе. В частности, режиссер заявил сыну, что его поведение было неуместным. Предположительно, его замечание было связано с употреблением наркотиков.