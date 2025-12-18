Власти Иркутска призвали не мешать отлову бездомных собак

В Иркутске в рамках муниципальных контрактов продолжаются плановые работы по отлову безнадзорных животных. Комплекс мероприятий включает не только изъятие с улиц, но и обязательные процедуры: вакцинацию, стерилизацию и чипирование. Власти подчёркивают, что эта программа нацелена на обеспечение безопасности людей и гуманное регулирование популяции бездомных собак.
Однако процесс осложняется активным противодействием некоторых жителей. Как сообщила начальник отдела санитарного состояния городской администрации Елена Демьянчикова, случаи препятствования работе специалистов участились, что вынуждает привлекать полицию.
— Собака после отлова помещается в приют, где проходит 20-дневный карантин, получает всю необходимую ветеринарную помощь. Животных, которые здоровы и неагрессивны, мы возвращаем в прежнюю среду обитания. Препятствуя отлову, люди подвергают опасности себя и окружающих, ведь вакцинация и чипирование — это вопрос общественной безопасности, — отметила Елена Демьянчикова.
После возвращения за каждой собакой устанавливается наблюдение на 21 день. Если животное начинает проявлять немотивированную агрессию, его снова отлавливают и помещают в приют на постоянное содержание.
Ещё одной серьёзной проблемой в городе остаётся бесконтрольное кормление собак на улицах. Как пояснила начальник управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Валентина Осипова, это приводит к тому, что животные начинают охранять территорию, что создаёт угрозу для прохожих, особенно детей.
— Кормление безнадзорных собак в общественных местах запрещено и фактически возлагает на человека ответственность за поведение животного, — подчеркнула Валентина Осипова. — Кроме того, такие собаки могут быть переносчиками заболеваний, а их укусы — опасны для жизни.
Администрация города призывает жителей с пониманием относиться к работе служб отлова и соблюдать установленные правила, особенно в свете участившихся случаев нападений. Подчёркивается, что все проводимые процедуры направлены в том числе и на защиту самих животных, а также на снижение рисков для горожан.