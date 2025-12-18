Власти Иркутска призвали не мешать отлову бездомных собак

Администрация города призывает жителей с пониманием относиться к работе служб отлова и соблюдать установленные правила, особенно в свете участившихся случаев нападений. Подчёркивается, что все проводимые процедуры направлены в том числе и на защиту самих животных, а также на снижение рисков для горожан.