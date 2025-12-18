Ричмонд
Красноярцы могут получить билеты на каток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Активным пользователям платформы «Активный гражданин» доступна возможность получения билетов на катки Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

Накопленные баллы за участие в активностях портала можно обменять на билеты в «Кристалл арену», «Арену. Север» и стадион «Локомотив». Актуальное расписание катаний на аренах будет публиковаться в группе Регионального центра спортивных сооружений: vk.com/rcsskrsk.

Напомним, что «Бонусная программа» портала позволяет активным пользователям копить баллы, а потом обменивать их на различные поощрения. Бонусы можно получить за участие в голосованиях или прохождение тестирований. Интерактивы имеют специальную отметку: «Участвуйте в голосованиях и получайте бонусные баллы». Сегодня участниками бонусной программы являются уже почти 55 тысяч жителей Красноярского края.

Принять участие в голосованиях и воспользоваться возможностями Бонусной программы можно на сайте «Активного гражданина», пройдя по ссылке: 24ag.ru/voting