Красноярцы могут получить билеты на каток

Напомним, что «Бонусная программа» портала позволяет активным пользователям копить баллы, а потом обменивать их на различные поощрения. Бонусы можно получить за участие в голосованиях или прохождение тестирований. Интерактивы имеют специальную отметку: «Участвуйте в голосованиях и получайте бонусные баллы». Сегодня участниками бонусной программы являются уже почти 55 тысяч жителей Красноярского края.