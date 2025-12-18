Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработан более эффективный способ шумоподавления в цифровой голографии

Метод позволяет обрабатывать сразу набор цифровых голограмм, каждая из которых имеет свою спекл-структуру, с использованием адаптированного 3D-фильтра.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали способ шумоподавления в цифровой голографии, который на 30−40% эффективнее подавляет «зернистость» и на 50% лучше сохраняет точность передачи мелких деталей на изображениях объектов. При этом новый метод позволяет обрабатывать сразу серию фотографий, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Цифровая голография используется в самых разных сферах — от медицинской диагностики до неразрушающего контроля материалов и качества деталей в промышленности.

К числу главных сложностей при обработке данных в таких системах относится значительный уровень шума, который мешает качественному анализу данных. Традиционно с «зерном» в цифровой голографии борются с помощью компьютерных фильтров, однако они не учитывают или слабо учитывают локальные статистические изменения яркости в кадрах, что приводит к снижению детализации на восстановленных изображениях объектов.

«Наш метод позволяет обрабатывать сразу набор цифровых голограмм, каждая из которых имеет свою спекл-структуру, с использованием адаптированного 3D-фильтра. В отличие от традиционных методов фильтрации наш подход использует статистическую адаптивность для улучшения подавления шума при сохранении мелких деталей в восстановленных изображениях объектов из голограмм. Это подтверждают как результаты численного моделирования, так и оптических экспериментов», — приводятся в сообщении слова кандидата физико-математических наук, доцента Павла Черемухина.

По словам магистранта НИЯУ МИФИ Андрея Керова, метод работает в 200 раз быстрее передовых алгоритмов и обрабатывает кадры практически в реальном времени. Также отмечается, новый метод на 30−40% эффективнее подавляет «зернистость» и на 50% лучше сохраняет точность передачи мелких деталей на изображениях объектов, чем аналоги. «Это открывает новые возможности для создания более точных и информативных систем визуализации в науке, медицине и промышленности», — говорится в заключении.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.