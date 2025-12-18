Разработан более эффективный способ шумоподавления в цифровой голографии

По словам магистранта НИЯУ МИФИ Андрея Керова, метод работает в 200 раз быстрее передовых алгоритмов и обрабатывает кадры практически в реальном времени. Также отмечается, новый метод на 30−40% эффективнее подавляет «зернистость» и на 50% лучше сохраняет точность передачи мелких деталей на изображениях объектов, чем аналоги. «Это открывает новые возможности для создания более точных и информативных систем визуализации в науке, медицине и промышленности», — говорится в заключении.