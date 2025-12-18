Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала студентку, готовившую теракт в Волгодонске

В Волгодонске Ростовской области правоохранительные органы предотвратили теракт, задержав 16-летнюю студентку колледжа с самодельным взрывным устройством. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, девушка направлялась к зданию городской администрации с рюкзаком, который вызвал подозрение у полицейских патруля в центре города.

Взрывотехники ФСБ, прибывшие на место, обнаружили в рюкзаке СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, снаряжённое шурупами, гайками и гвоздями, а также оснащённое электронным таймером. По словам задержанной, она взяла рюкзак из тайника на окраине города и должна была доставить его ко входу в администрацию к 13:00 для передачи «чиновнику».

В ФСБ отметили, что девушка около месяца назад могла стать жертвой интернет-мошенников и фактически была превращена в «террористку-смертницу».

Ранее сотрудники УФСБ по Ростовской области предотвратили теракт в местной колонии. Подозреваемые — заключённые, граждане одной из стран Средней Азии. Задержанные планировали поджечь здания колонии. Действия подозреваемых были тщательно задокументированы ФСБ, благодаря чему теракт удалось пресечь на этапе подготовки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.