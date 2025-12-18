ФСБ задержала студентку, готовившую теракт в Волгодонске

Взрывотехники ФСБ, прибывшие на место, обнаружили в рюкзаке СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, снаряжённое шурупами, гайками и гвоздями, а также оснащённое электронным таймером. По словам задержанной, она взяла рюкзак из тайника на окраине города и должна была доставить его ко входу в администрацию к 13:00 для передачи «чиновнику».