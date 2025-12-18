ФСБ задержала студентку, готовившую теракт в Волгодонске

Взрывотехники ФСБ, прибывшие на место, обнаружили в рюкзаке СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, снаряжённое шурупами, гайками и гвоздями, а также оснащённое электронным таймером. По словам задержанной, она взяла рюкзак из тайника на окраине города и должна была доставить его ко входу в администрацию к 13:00 для передачи «чиновнику».
В ФСБ отметили, что девушка около месяца назад могла стать жертвой интернет-мошенников и фактически была превращена в «террористку-смертницу».
Ранее сотрудники УФСБ по Ростовской области предотвратили теракт в местной колонии. Подозреваемые — заключённые, граждане одной из стран Средней Азии. Задержанные планировали поджечь здания колонии. Действия подозреваемых были тщательно задокументированы ФСБ, благодаря чему теракт удалось пресечь на этапе подготовки.
