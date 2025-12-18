Создан битум, способный вдвое продлить срок службы дорожного покрытия

Она пояснила, что неокисленный битум сохраняет больше нативных легких фракций и более стабильную химическую структуру, менее подверженную окислительной деградации под воздействием кислорода, ультрафиолетового излучения и высоких температур. Это значительно замедляет процесс «старения» битума, который проявляется в его охрупчивании и растрескивании. «Срок службы дорожного покрытия может увеличиться в 1,5 — 2 раза, что означает меньшую потребность в ремонте и реконструкции. Такой битум лучше переносит как низкие, так и высокие температуры. Он остается более эластичным в холод, предотвращая образование трещин, и более стабильным в жару, уменьшая колееобразование», — пояснила собеседница агентства.