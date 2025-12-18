Актриса из Уфы сыграла главную роль в комедийном сериале

«Для меня и моей героини Татьяны самое важное — это семья, — рассказала Рината Тимербаева. — Таня переживает, как пройдут встречи, волнуется за своих близких, старается сохранить хорошие отношения — это мне очень знакомо. Таня готова бороться за свою любовь и поддерживать тех, кто ей дорог. В любых обстоятельствах нужно не забывать, что у нас есть близкие люди, которые помогут, а главное — поддержат. Мне понравилась лёгкая комедийная атмосфера проекта. Здесь много юмора, а персонажи получились интересными и ироничными. Рада стать частью такой тёплой и смешной истории».