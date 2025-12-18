Актриса из Уфы сыграла главную роль в комедийном сериале

Актриса из Уфы Рината Тимербаева сыграла главную роль в комедийном сериале «Пора на завод». Историю взаимоотношений столичного финансиста и суровых металлургов сняли в самом сердце Урала, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
«Для меня и моей героини Татьяны самое важное — это семья, — рассказала Рината Тимербаева. — Таня переживает, как пройдут встречи, волнуется за своих близких, старается сохранить хорошие отношения — это мне очень знакомо. Таня готова бороться за свою любовь и поддерживать тех, кто ей дорог. В любых обстоятельствах нужно не забывать, что у нас есть близкие люди, которые помогут, а главное — поддержат. Мне понравилась лёгкая комедийная атмосфера проекта. Здесь много юмора, а персонажи получились интересными и ироничными. Рада стать частью такой тёплой и смешной истории».
Съемочная команда работала в цехах действующего завода.
«Каждый день в горячем цеху был испытанием на прочность: жара, брызги металла, пыль от окалины — без защитной маски было не обойтись. Для актёров и всей съёмочной группы это стало и настоящим вызовом, и бесценным опытом. Видеть, как из печи льётся раскалённая сталь, — по признанию команды, было завораживающим зрелищем, — отметили в пресс-службе. — Самым большим открытием для съемочной группы стали не цеха, а сами люди. Команда так сдружилась с заводчанами, что на площадке появилась традиция: каждое утро обходить цех, чтобы лично поздороваться и пожать руки металлургам».
Горожане (съёмки преимущественно проходили в городе Ревда) с энтузиазмом включались в съемочный процесс — охотно участвовали в массовых сценах. Ревдинский дворец культуры на несколько дней превратился в съёмочный павильон: здесь снимали сцены празднования юбилея завода. В съёмках участвовали местные творческие коллективы: вокальный ансамбль «ЛиС», хор «Звонница» и шоу-балет «Индиго».
В главных ролях снимались также Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев, Инга Оболдина, Анна Уколова, Анатолий Гущин, Николай Шрайбер, Ренат Мухамбаев, Антон Остерников и другие.
25-летняя актриса Рината Тимербаева выпускница уфимской гимназии № 47 и Детской школы искусств № 2 имени Фарита Камаева, а также уфимской детской школы телевидения «Телешко». В 2018 году, окончив школу, переехала в Москву. Не поступив с первого раза в театральный, Рината училась на журналиста, но не оставляла попыток стать актрисой. Ей удалось поступить в Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. В настоящее время актриса продолжает жить в Северной столице.
