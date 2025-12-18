Ричмонд
На здании центра «Пермь Экспо» установили первый в городе 3D-медиафасад

Общая площадь экрана превысила 270 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Перми первый городской 3D-медиафасад установили на здании Конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо». Огромное изображение в отличном качестве на ш. Космонавтов, 59 могут увидеть пешеходы, автомобилисты и пассажиры общественного транспорта.

В КВЦ «Пермь Экспо» сообщили параметры 3D-медиафасада. Размеры экрана — 31,6 на 8,6 метра, его вес — 7,5 тонны. На экране начали трансляцию видеороликов о Перми и Пермском крае, анонсы мероприятий и другую полезную информацию.

Для картинки в 3D-формате используют угловые экраны и специальный контент, что позволяет «обмануть» глаз зрителя и создавать эффект глубины и выходящих за пределы плоскости объектов.