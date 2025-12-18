В Курганской области снесут нефтебазу рядом с природным заказником

Также установлено, что проезды, заправочные островки и площадки на территории нефтебазы не имеют покрытия, устойчивого к воздействию нефтепродуктов. Площадка не очищена от сухой растительности, отсутствует ограждение, не обеспечен необходимый запас средств пожаротушения. Эти нарушения усиливают вероятность разлива топлива и быстрого распространения огня в случае возгорания, особенно с учетом природоохранного статуса территории. С учетом выявленных нарушений базу демонтируют.