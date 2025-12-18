В Курганской области снесут нефтебазу рядом с природным заказником

Нефтебазу снесут рядом с селом Троицкое.
Суд обязал юридическое лицо демонтировать нефтебазу, расположенную в границах Петуховского государственного природного заказника в Курганской области. Объект, находящийся вблизи села Троицкое и принадлежащий ООО «Полевое», признан используемым с нарушением федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях и требований пожарной безопасности. Об этом сообщает прокуратура региона в своем tg-канале.
«Возложена обязанность демонтировать нефтебазу. Вблизи с селом Троицкое, расположена нефтебаза, состоящая из здания, три заправочных колонок, 11 емкостей на фундаментных блоках. Данные объекты находятся в пользовании ООО “Полевое”, при этом право собственности на них не оформлялось, разрешение на строительство не выдавалось», — пишет ведомство.
Также установлено, что проезды, заправочные островки и площадки на территории нефтебазы не имеют покрытия, устойчивого к воздействию нефтепродуктов. Площадка не очищена от сухой растительности, отсутствует ограждение, не обеспечен необходимый запас средств пожаротушения. Эти нарушения усиливают вероятность разлива топлива и быстрого распространения огня в случае возгорания, особенно с учетом природоохранного статуса территории. С учетом выявленных нарушений базу демонтируют.