Знаменитые свиньи из Ревды нашли новое место для жизни. Видео

Как видно на кадрах, стадо облюбовало местечко под балконом на первом этаже. Кто-то принес им старые вещи, на которых они и устроили лежбище. Визг и хрюканье свиней разносится по всей округе. Издание пишет, что обитатели дома боятся выходить на улицу и особенно переживают за детей. Дом № 52 на Карла Либкнехта находится в центре города, недалеко от филармонии и детской поликлиники.