Знаменитые свиньи из Ревды нашли новое место для жизни. Видео

Свиньи Ташкента кочуют по всей Ревде (архивное фото).
Знаменитые свиньи из Ревды, о которых наслышана вся Свердловская область, нашли новое место жительства. Теперь они обитают под балконом многоэтажки, это следует из видео, опубликованного изданием «Ревда-инфо».
Как видно на кадрах, стадо облюбовало местечко под балконом на первом этаже. Кто-то принес им старые вещи, на которых они и устроили лежбище. Визг и хрюканье свиней разносится по всей округе. Издание пишет, что обитатели дома боятся выходить на улицу и особенно переживают за детей. Дом № 52 на Карла Либкнехта находится в центре города, недалеко от филармонии и детской поликлиники.
Свиньи принадлежат местному фермеру Анатолию Луткову по прозвищу Ташкент. Они несколько лет терроризируют город, свободно разгуливая по всей округе. После многочисленных жалоб людей суд постановил передать животных на содержание другому фермеру, однако Ташкент подал апелляцию. Таким образом вопрос о том, где будут жить свиньи, пока не решился.
Видео: «Ревда-инфо».