Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дибров с горечью рассказал, как бывшая жена забрала детей перед Новым годом

Телеведущий Дмитрий Дибров на премии Music Box Russia рассказал, что проведёт предстоящий Новый год без семьи. Он отметил, что хотя и хотел бы встретить праздник с детьми, его экс-супруга забрала их накануне.

Источник: Life.ru

На вопрос корреспондента Kp.ru, будет ли этот праздник для него первым таким, Дибров ответил утвердительно.

«Да, первый, мне 66 лет. Знаете, сколько я без жён прожил?» — задался вопросом телеведущий.

Напомним, Дибров и его жена Полина развелись после 16 лет брака в сентябре. Причиной стала измена супруги с другом семьи Романом Товстиком, который на тот момент тоже состоял в браке и воспитывал шестерых детей. Россияне очень сочувствуют телеведущему и надеются, что он всё же найдёт настоящую женщину. Недавно знакомые Диброва рассказали, что он закрутил роман с многодетной вдовой, которая младше его. Но журналисты выяснили, что речь шла лишь о хорошей приятельнице его экс-супруги.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.