Дибров с горечью рассказал, как бывшая жена забрала детей перед Новым годом

Напомним, Дибров и его жена Полина развелись после 16 лет брака в сентябре. Причиной стала измена супруги с другом семьи Романом Товстиком, который на тот момент тоже состоял в браке и воспитывал шестерых детей. Россияне очень сочувствуют телеведущему и надеются, что он всё же найдёт настоящую женщину. Недавно знакомые Диброва рассказали, что он закрутил роман с многодетной вдовой, которая младше его. Но журналисты выяснили, что речь шла лишь о хорошей приятельнице его экс-супруги.