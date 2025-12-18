В Екатеринбурге сорвался суд над бывшим замминистра Дубровиным. Фото

Игоря Дубровина задержали 14 декабря 2023 года.
Академический районный суд Екатеринбурга не смог приступить к рассмотрению уголовного дела бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина (должность занимал с 2017-го до 2019-го) и бывшего руководителя «Омега-Строй» Вадима Пономарева, которых обвинили в мошенничестве. Дубровин не явился на слушание по болезни, передает корреспондент URA.RU.
Адвокаты Дубровина предоставили медицинскую справку судье. А вот второй фигурант — Пономарев — явился. Он заявил, что в рамках уголовного дела находился под арестом один день. Сейчас он работает техническим директором. Судебное разбирательство начнется уже в следующем году.
Дубровин был задержан 14 декабря 2023 года в Забайкальском крае. Там он занимал пост зампреда правительства, но после уголовного дела был уволен с должности. Самолетом его доставили в столицу Урала, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и поместили в следственный изолятор.
Согласно материалам дела, Дубровин якобы установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны РФ. Ущерб составил 63 млн рублей, считает следствие. Сам Дубровин говорил URA.RU, что к моменту заключения контракта уже уволился из ведомства, поэтому никакого отношения к проекту якобы не имел.
Вместе с ним под уголовное преследование попали Пономарев и бывший учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов. Последний, по данным URA.RU, в начале года подписал контракт с МО РФ и отправился на фронт. Его дальнейшая судьба неизвестна.
Кроме того, Дубровин пытался доказать, что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете агентства.
