В Екатеринбурге сорвался суд над бывшим замминистра Дубровиным. Фото

Адвокаты Дубровина предоставили медицинскую справку судье. А вот второй фигурант — Пономарев — явился. Он заявил, что в рамках уголовного дела находился под арестом один день. Сейчас он работает техническим директором. Судебное разбирательство начнется уже в следующем году.