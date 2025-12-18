Астроном Леб заявил об изменении структуры лучей от объекта 3I/ATLAS

Новая аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS якобы изменяет геометрию потока лучей, исходящих от него, заявил астроном из Гарвардского университета Ави Леб.
По словам исследователя, речь идёт о 14-м по счёту необычном явлении, замеченном наблюдателями.
«Если основание потока лучей имеет простое естественное происхождение из слоя льда, который сублимируется под воздействием солнечного света, то предполагаемая геометрия представляет собой новую, 14-ю аномалию для 3I/ATLAS в дополнение к 13 аномалиям, перечисленным ранее», — написал учёный в своём блоге.
Леб предположил, что причина новой аномалии кроется в изменении оси вращения ядра объекта, которая с точностью до восьми градусов будет выровнена с направлением движения Солнца. По словам астронома, это «с небольшой вероятностью» случится, когда 3I/ATLAS окажется от небесного светила на расстоянии, которое в пять раз превысит дистанцию от звезды до Земли.
При этом, как утверждает исследователь, шанс подобного случайного выравнивания составляет 0,5 процента. Учёный уточнил, что без такого события «антихвост» 3I/ATLAS, который направлен в сторону Солнца, располагался бы под гораздо большим углом относительно оси вращения.
Кроме того, его колебания были бы сильнее, чем наблюдаемые восемь градусов. Специалист добавил, что указанное совпадение относится к геометрии «антихвоста» и оси вращения межзвездного объекта до перигелия.
Напомним, 3I/ATLAS был обнаружен астрономами в июле 2025 года. Они пришли к выводу, что речь идёт о комете из другой звёздной системы. Некоторые исследователи предположили, что 3I/ATLAS — это НЛО.
Ранее сообщалось, что ученые опровергли гипотезу о том, что 3I/ATLAS изменил траекторию полета и направляется к Земле. Также они не подтвердили версию о том, что этот объект является одной из лун Юпитера. Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, что 3I/ATLAS приблизится к Земле уже 19 декабря.