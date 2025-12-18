Астроном Леб заявил об изменении структуры лучей от объекта 3I/ATLAS

Ранее сообщалось, что ученые опровергли гипотезу о том, что 3I/ATLAS изменил траекторию полета и направляется к Земле. Также они не подтвердили версию о том, что этот объект является одной из лун Юпитера. Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, что 3I/ATLAS приблизится к Земле уже 19 декабря.