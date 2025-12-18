Ричмонд
Популярный ресторан загорелся возле Дворца культуры профсоюзов в центре Минска

В центре Минска пожар случился в популярном ресторане.

Источник: Комсомольская правда

Популярный ресторан загорелся возле Дворца культуры профсоюзов в центре Минска. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели работали по сообщению о случившемся задымлении в ресторане, который расположен по проспекту Независимости, 25, около Дворца культуры профсоюзов. Предварительно установлено, что загорелась кровля мангальной зоны, пристроенная к ресторану. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

«Посетители заведения самостоятельно покинули здание. Никто не пострадал», — уточнили в МЧС.

Ранее МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле.

Тем временем власти Гомеля сказали, что будет с домом, где рухнули перекрытия двух этажей после взрыва газа: «Решаем, как укрепить конструкции и не допустить разрушения».

А еще ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 18 и 19 декабря.