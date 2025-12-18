Популярный ресторан загорелся возле Дворца культуры профсоюзов в центре Минска. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели работали по сообщению о случившемся задымлении в ресторане, который расположен по проспекту Независимости, 25, около Дворца культуры профсоюзов. Предварительно установлено, что загорелась кровля мангальной зоны, пристроенная к ресторану. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь.
«Посетители заведения самостоятельно покинули здание. Никто не пострадал», — уточнили в МЧС.
