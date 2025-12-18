В Госдуме предложили новую меру для борьбы с вовлечением в дропперство несовершеннолетних

Для борьбы с вовлечением несовершеннолетних в дропперство в России необходимо ввести единую форму согласия родителей на открытие счета ребенку. Такой идеей поделился депутат Госдумы Андрей Луговой.
Парламентарий напомнил, что в свое время закон разрешил открывать банковские счета подростками с 14 до 18 лет с письменного согласия родителей, но вот единую форму этого заявления не установили.
Луговой подчеркнул, что преступники очень технологичны — они находят способы подделывать согласия.
«Мы обязательно предложим установить некую для банков единую форму согласия родителей, железобетонную, чтобы ее никто не мог обойти», — сказал депутат, его слова передает ТАСС.
Ранее Луговой сообщил, что в дропперство на территории России задействованы более двух млн человек. Проблема в том, что количество дропов не уменьшается.
Летом этого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность с лишением свободы до шести лет для дропперов, то есть подставных лиц, через которых мошенники обналичивают украденные у граждан деньги.