Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили новую меру для борьбы с вовлечением в дропперство несовершеннолетних

Луговой: Нужно ввести единую форму согласия родителей на открытие счета ребенку.

Источник: Комсомольская правда

Для борьбы с вовлечением несовершеннолетних в дропперство в России необходимо ввести единую форму согласия родителей на открытие счета ребенку. Такой идеей поделился депутат Госдумы Андрей Луговой.

Парламентарий напомнил, что в свое время закон разрешил открывать банковские счета подростками с 14 до 18 лет с письменного согласия родителей, но вот единую форму этого заявления не установили.

Луговой подчеркнул, что преступники очень технологичны — они находят способы подделывать согласия.

«Мы обязательно предложим установить некую для банков единую форму согласия родителей, железобетонную, чтобы ее никто не мог обойти», — сказал депутат, его слова передает ТАСС.

Ранее Луговой сообщил, что в дропперство на территории России задействованы более двух млн человек. Проблема в том, что количество дропов не уменьшается.

Летом этого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность с лишением свободы до шести лет для дропперов, то есть подставных лиц, через которых мошенники обналичивают украденные у граждан деньги.