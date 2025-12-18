Ричмонд
Надежда Бабкина избавилась от 30-летнего фонда помощи пожилым артистам

Певица Надежда Бабкина приняла решение о ликвидации своего благотворительного фонда, который почти 30 лет оказывал помощь пожилым артистам. Об этом сообщает издание SHOT со ссылкой на судебные документы.

Источник: Life.ru

«Фонд поддержки деятелей культуры» в последние три года работал с небольшим убытком в 68 тысяч рублей, что и стало причиной его закрытия. Тверской суд Москвы удовлетворил исковое заявление Бабкиной, и теперь у кредиторов организации есть два месяца для предъявления финансовых требований к 75-летней артистке.

Бабкина зарегистрировала фонд в 1996 году, а с 2007 года занимала пост его президента. Организация оказывала материальную помощь и предоставляла социальных работников артистам преклонного возраста, а также поддерживала молодые таланты. Последний успешный финансовый год у фонда был в 2021-м, когда его доход составил 70 миллионов рублей, а чистая прибыль — 48 миллионов.

Ранее Life.ru сообщал, что у Надежды Бабкиной больше не осталось никаких товарных знаков в России. Она потеряла эксклюзивные права на использование своего имени в бизнесе из-за истечения срока юридической защиты.

