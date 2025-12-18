В Саратове создали модель пленки для аккумуляторов нового поколения

Ученые поясняют, что для не специалистов проще всего представить этот материал как технологический бутерброд. Верхний и нижний слои взаимодействуют с литием, а графен в середине — тонкий, но необычайно прочный и проводящий лист, который удерживает всю конструкцию и ускоряет движение заряда. Такое сочетание делает структуру гибкой, эффективной и потенциально пригодной для аккумуляторов, которые могут заряжаться быстрее современных и служить гораздо дольше.