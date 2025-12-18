Ещё четыре российских города введут туристический налог с 2026 года

Напомним, что в России туристический сбор действует с 1 января 2025 года. При этом в каждом регионе свои правила его применения. В таких субъектах, как Республика Алтай, Камчатский край, Карелия и Вологодская область, налог распространяется на всю территорию. В других — он взимается только в административных центрах, куда входят Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Омск, Нальчик, Пенза, Рязань, Тула, Улан-Удэ, Хабаровск и Элиста. Как правило, новые ставки применяются в наиболее популярных у путешественников локациях.