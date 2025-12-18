Ещё четыре российских города введут туристический налог с 2026 года

«В соответствии с решением Курского городского собрания с 1 января 2026 года на территории города Курска вводится туристический налог», — сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Курской области.
Курск: Ожидается, что сбор принесет в бюджет 13 млн рублей ежегодно. Городским собранием утверждены дополнительные льготы для вынужденных переселенцев, размещённых в пунктах временного размещения. Нижний Новгород: Ставка составит 2%. По оценкам властей, это позволит ежегодно привлекать в бюджет около 200 млн рублей. Самара: Налоговая ставка будет постепенно повышаться и к 2030 году достигнет 5%. В 2026 году ожидается поступление порядка 95 млн рублей. Тюмень: Введение сбора позволит пополнять бюджет до 45 млн рублей в год.
От уплаты сбора будут освобождены Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий (включая участников СВО), инвалиды I и II групп, дети-инвалиды.
Как уточнили в администрации Самары, налог является социально справедливой мерой, поскольку жители города уже платят аналогичные сборы, путешествуя по другим регионам России, где такой механизм уже действует.
Напомним, что в России туристический сбор действует с 1 января 2025 года. При этом в каждом регионе свои правила его применения. В таких субъектах, как Республика Алтай, Камчатский край, Карелия и Вологодская область, налог распространяется на всю территорию. В других — он взимается только в административных центрах, куда входят Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Омск, Нальчик, Пенза, Рязань, Тула, Улан-Удэ, Хабаровск и Элиста. Как правило, новые ставки применяются в наиболее популярных у путешественников локациях.
