В Омске осудили мужчину за убийство сожительницы после пьяной ссоры

Мужчина скрылся с места трагедии, прихватив в собой сотовый телефон убитой.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вынесен приговор за убийство женщины. 29-летний омича признан виновным в смерти сожительницы и попутно — в краже. Мужчина избил женщину и оставил умирать, не сообщил никому о случившемся и похитил ее сотовый телефон.

Трагедия произошла в апреле 2025 года. Пара выпивала, после произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый нанес женщине множественные телесные повреждения, от которых она позднее скончалась.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый обязан выплатить матери погибшей 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

