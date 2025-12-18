В Омске осудили мужчину за убийство сожительницы после пьяной ссоры

В Омске вынесен приговор за убийство женщины. 29-летний омича признан виновным в смерти сожительницы и попутно — в краже. Мужчина избил женщину и оставил умирать, не сообщил никому о случившемся и похитил ее сотовый телефон.
Трагедия произошла в апреле 2025 года. Пара выпивала, после произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый нанес женщине множественные телесные повреждения, от которых она позднее скончалась.
Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый обязан выплатить матери погибшей 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
