В ХМАО подорожает проезд в автобусах после Нового года

В ХМАО с 1 января 2026 года подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки в автобусах составит 37 рублей, а в микроавтобусах — 41 рубль. Информация об этом опубликована в приказе Региональной службы по тарифам ХМАО, имеющимся в распоряжении URA.RU.
«Приказываю установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах ХМАО-Югры на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года», — следует из документа, подписанного руководителем РСТ по ХМАО Алексеем Березовским.
Так, поездки в автобусах подорожают на три рубля. Средняя стоимость на 2025 год — 34 рубля. Между тем, провоз одного места багажа в городских маршрутах будет равна стоимости пассажирского билета.