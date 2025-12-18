В ХМАО подорожает проезд в автобусах после Нового года

В ХМАО с 1 января 2026 года подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки в автобусах составит 37 рублей, а в микроавтобусах — 41 рубль. Информация об этом опубликована в приказе Региональной службы по тарифам ХМАО, имеющимся в распоряжении URA.RU.