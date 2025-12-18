В Самаре разработали оборудование для упрощения бурения нефтескважин

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Самарского политеха разработали и запатентовали оборудование, облегчающее процесс бурения скважин для нефтедобычи. Предложенное устройство превосходит по характеристикам существовавшие аналоги, делает процесс бурения более простым и безопасным, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Специалисты кафедры “Бурение нефтяных и газовых скважин” разработали инновационный разбуриваемый механический пакер. Он упрощает бурение и цементирование скважин в непростых горно-геологических условиях, создавая герметичную пробку, предотвращающую движение флюидов, таких как нефть, газ или вода между пластами. На изобретение получен патент», — сообщили в вузе.
Пакер — устройство, которое устанавливается внутри скважины для временной герметизации пространства между трубами. Его использование позволяет безопасно выполнять технологические операции: промывку, цементирование, гидроразрыв пласта и другие. Самарские ученые, по сообщению вуза, сделали конструкцию этого оборудования более простой и надежной, чем в существующих моделях. При его использовании ожидается снижение рисков технологических проблем и повышения безопасности эксплуатации нефтедобывающих объектов, в том числе при освоении новых горных районов. Кроме того, созданный в политехе пакер устанавливается без специального инструмента, а после выполнения работ его можно легко удалить, не поднимая всю обсадную колонну скважины, то есть спускающиеся вниз трубы.
«Пакер опускается в скважину на бурильных трубах, активируется перепадом давления внутри колонны и герметизирует пространство между стенкой скважины и обсадной колонной. Наше устройство идеально подходит для наклонно-направленных скважин под углом 30−85°, зон с неустойчивыми породами или высокими пластовыми давлениями», — пояснил один из разработчиков Данила Камаев.