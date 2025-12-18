В Самаре разработали оборудование для упрощения бурения нефтескважин

Пакер — устройство, которое устанавливается внутри скважины для временной герметизации пространства между трубами. Его использование позволяет безопасно выполнять технологические операции: промывку, цементирование, гидроразрыв пласта и другие. Самарские ученые, по сообщению вуза, сделали конструкцию этого оборудования более простой и надежной, чем в существующих моделях. При его использовании ожидается снижение рисков технологических проблем и повышения безопасности эксплуатации нефтедобывающих объектов, в том числе при освоении новых горных районов. Кроме того, созданный в политехе пакер устанавливается без специального инструмента, а после выполнения работ его можно легко удалить, не поднимая всю обсадную колонну скважины, то есть спускающиеся вниз трубы.