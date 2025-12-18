Ричмонд
Президент ФИФА опубликовал фото Сафонова после серии пенальти

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Сафонов отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Аргументы и факты

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился фотографиями с российским голкипером «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым, сделанными после финального матча Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» завоевал Межконтинентальный кубок после захватывающего матча, который решился в серии пенальти, написал Инфантино.

Глава ФИФА опубликовал серию снимков с матча. Среди них есть кадр, на котором Матвей Сафонов отбивает пенальти, и другой, где он получает медаль от Инфантино за победу в финале.

В среду «Пари Сен-Жермен» стал обладателем шестого трофея в текущем году. В финале Межконтинентального кубка парижане одержали победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось ничьей — 1:1. В серии пенальти «ПСЖ» победил со счётом 2:1. Сафонов, отразивший четыре удара, был признан лучшим игроком матча.