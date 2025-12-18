Жители деревни под Челябинском потребовали расчистить занесенные снегом дороги

«Не чистят дороги в деревне, почти неделю просим нашу администрацию помочь, и в итоге трактор так и не приехал к нам. А у нас и дети в школу ходят, и на машинах ездят на работу», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».