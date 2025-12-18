Жители деревни под Челябинском потребовали расчистить занесенные снегом дороги

Технику на временную замену сломанного трактора направили из Коркино.
Жители деревни Дубровка Коркинского округа Челябинской области потребовали расчистить занесенные снегом дороги. Они утверждают, что улицы не чистились около недели. В администрации округа URA.RU рассказали, почему возникла такая ситуация и какие меры предприняты.
«Не чистят дороги в деревне, почти неделю просим нашу администрацию помочь, и в итоге трактор так и не приехал к нам. А у нас и дети в школу ходят, и на машинах ездят на работу», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
В администрации округа сообщили, что в Коркино и поселке Роза работает семь единиц техники: КДМ (комбинированная дорожная машина с лопатой), два КАМАЗа (с лопатой), грейдер, мини погрузчик АМТ, фронтальный погрузчик, ассенизаторская машина. В поселке Первомайский работает КДМ (комбинированная дорожная машина с лопатой). В первую очередь внимание уделяется основным дорожным маршрутам, где отмечается наибольший трафик движения, а также остановкам.
«Для деревни и станции Дубровка предусмотрена отдельная единица дорожной техники — трактор с лопатой. Однако в связи с поломкой одной из частей, трактор был направлен в ремонт, который завершится к концу недели. Поэтому 17 декабря чистка дорог Дубровки проводилась двумя тракторами из Коркино», — пояснили в администрации округа.
В округе уточнили, что работы уже проведены. Они прислали фото, где тракторы заканчивают расчистку дорог в деревне.
Техника расчищает улицы Трактор будет трудиться на деревенских улицах Жителям расчистили выезды Дороги находятся в проезжем состоянии Проезды уже освобождены В деревне работает трактор.