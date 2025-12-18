Ричмонд
Жители деревни под Челябинском потребовали расчистить занесенные снегом дороги

Жители деревни Дубровка Коркинского округа Челябинской области потребовали расчистить занесенные снегом дороги. Они утверждают, что улицы не чистились около недели. В администрации округа URA.RU рассказали, почему возникла такая ситуация и какие меры предприняты.

Технику на временную замену сломанного трактора направили из Коркино.

«Не чистят дороги в деревне, почти неделю просим нашу администрацию помочь, и в итоге трактор так и не приехал к нам. А у нас и дети в школу ходят, и на машинах ездят на работу», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации округа сообщили, что в Коркино и поселке Роза работает семь единиц техники: КДМ (комбинированная дорожная машина с лопатой), два КАМАЗа (с лопатой), грейдер, мини погрузчик АМТ, фронтальный погрузчик, ассенизаторская машина. В поселке Первомайский работает КДМ (комбинированная дорожная машина с лопатой). В первую очередь внимание уделяется основным дорожным маршрутам, где отмечается наибольший трафик движения, а также остановкам.

«Для деревни и станции Дубровка предусмотрена отдельная единица дорожной техники — трактор с лопатой. Однако в связи с поломкой одной из частей, трактор был направлен в ремонт, который завершится к концу недели. Поэтому 17 декабря чистка дорог Дубровки проводилась двумя тракторами из Коркино», — пояснили в администрации округа.

В округе уточнили, что работы уже проведены. Они прислали фото, где тракторы заканчивают расчистку дорог в деревне.

Техника расчищает улицы Трактор будет трудиться на деревенских улицах Жителям расчистили выезды Дороги находятся в проезжем состоянии Проезды уже освобождены В деревне работает трактор.