МВД опубликовало алгоритм действий при обмане телефонными мошенниками

Полицейские рассказали россиянам, что делать при обмане телефонными мошенниками. Краткий алгоритм действий опубликован в Telegram-канале ГУ МВД России по Челябинской области.
Правоохранители советуют гражданам, которые поняли, что стали жертвами дистанционного мошенничества, немедленно завершить разговор и заблокировать номер аферистов. Любые «проверки», «возвраты» и «секретные операции» являются продолжением мошенничества.
После этого необходимо срочно связаться с банком и попросить об охлаждении транзакций, отмене операций, блокировке карт и смене лимитов и паролей.
В том случае, если деньги были переданы курьеру или наличными, нужно немедленно обратиться в полицию и максимально подробно описать человека, забравшего деньги, место и время передачи.
Также стоит предупредить о случившемся близких, так как мошенники могут писать и звонить им от вашего имени.
Нельзя удалять переписки, записи звонков, СМС и уведомления банка.
«Сделайте скриншоты, зафиксируйте номера, ссылки, реквизиты, даты и время. Требования “удалить переписку”, “установить приложение” или “никому не говорить” — стандартный признак мошенничества», — предупредили в МВД.
Также нужно проверить устройство и аккаунты, сменить пароли у почты, в соцсетях и в приложении банка, удалить подозрительные приложения, отозвать разрешения и включить двухфакторную аутентификацию.
«Готовьтесь к гражданским процессам. При навязанных кредитах — фиксируйте обстоятельства обмана для дальнейшего расторжения договоров; при переводах — собирайте информацию для исков о взыскании неосновательного обогащения с дропперов», — заключили в МВД.
