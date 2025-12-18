Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Лурье рассказала, где сейчас проживает Долина

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина пока проживает в московской квартире, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Источник: © РИА Новости

Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении певицы из квартиры в Хамовниках после решения Верховного суда РФ.

«Долина остаётся в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры», — сказала собеседница агентства.

Свириденко пояснила, что Долина может выселиться добровольно до заседания в Мосгорсуде.

Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.