В Иркутске 180 человек вышли на борьбу со снегом

В Иркутске усилили уборку городских магистралей. Об этом сообщили в мэрии.
На улицы города для очистки дорог вышли 180 человек и 68 единиц техники МУП «Иркутскавтодор». Высота снежного покрова достигает 23 см. При этом осадки продолжаются.
«Рабочие расчищают основные магистрали, вывозят снежные массы, убирают накат на проезжей части автогрейдерами, а также подметают тротуары с помощью тракторных щеток», — отметили в мэрии.
Особое внимание уделяется подходам к детским садам, школам, объектам здравоохранения.
Крупную технику на магистрали не выводят, чтобы не создавать препятствий для движения транспорта в час-пик. В это время проводится ручная уборка.
Водителей просят обращать внимание на работающую дорожную технику, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Снегоуборочные работы проводятся во всех районах города.
Ранее в Иркутске сообщили об открытии главного катка.