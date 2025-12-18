Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надежда Бабкина ликвидировала фонд который помогал пожилым артистам

Российская певица Надежда Бабкина приняла решение прекратить деятельность своего благотворительного фонда, который на протяжении почти трех десятилетий оказывал поддержку артистам. Предположительной причиной этому стала работа в убыток.

Фонд был основан в 1996 году, указано в материале.

Российская певица Надежда Бабкина приняла решение прекратить деятельность своего благотворительного фонда, который на протяжении почти трех десятилетий оказывал поддержку артистам. Предположительной причиной этому стала работа в убыток.

«“Фонд поддержки деятелей культуры” в последние три года работал с небольшим убытком в 68 тысяч рублей, что и стало причиной его закрытия», — указано в материале издания Life.ru. Тем временем Тверской суд Москвы удовлетворил исковое заявление Бабкиной. Кредиторы организации в течение двух месяцев вправе заявить свои финансовые требования к 75-летней артистке.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Надежда Бабкина утратила право на один из своих товарных знаков в России из ‑за истечения срока его правовой охраны. В пресс-службе ее театра «Русская песня» отметили, что этот знак не связан с творческой деятельностью певицы.

Фонд был учрежден Надеждой Бабкиной в 1996 году, а с 2007 года она возглавляла его в качестве президента. Деятельность организации была направлена на оказание материальной поддержки и предоставление социальных работников артистам пожилого возраста, а также на содействие развитию молодых талантов. Последний раз фонд продемонстрировал устойчивые финансовые показатели в 2021 году: его выручка достигла 70 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 48 миллионов.