Надежда Бабкина ликвидировала фонд который помогал пожилым артистам

Фонд был учрежден Надеждой Бабкиной в 1996 году, а с 2007 года она возглавляла его в качестве президента. Деятельность организации была направлена на оказание материальной поддержки и предоставление социальных работников артистам пожилого возраста, а также на содействие развитию молодых талантов. Последний раз фонд продемонстрировал устойчивые финансовые показатели в 2021 году: его выручка достигла 70 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 48 миллионов.