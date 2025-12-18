Надежда Бабкина ликвидировала фонд который помогал пожилым артистам

Фонд был основан в 1996 году, указано в материале.
Российская певица Надежда Бабкина приняла решение прекратить деятельность своего благотворительного фонда, который на протяжении почти трех десятилетий оказывал поддержку артистам. Предположительной причиной этому стала работа в убыток.
«“Фонд поддержки деятелей культуры” в последние три года работал с небольшим убытком в 68 тысяч рублей, что и стало причиной его закрытия», — указано в материале издания Life.ru. Тем временем Тверской суд Москвы удовлетворил исковое заявление Бабкиной. Кредиторы организации в течение двух месяцев вправе заявить свои финансовые требования к 75-летней артистке.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Надежда Бабкина утратила право на один из своих товарных знаков в России из ‑за истечения срока его правовой охраны. В пресс-службе ее театра «Русская песня» отметили, что этот знак не связан с творческой деятельностью певицы.
Фонд был учрежден Надеждой Бабкиной в 1996 году, а с 2007 года она возглавляла его в качестве президента. Деятельность организации была направлена на оказание материальной поддержки и предоставление социальных работников артистам пожилого возраста, а также на содействие развитию молодых талантов. Последний раз фонд продемонстрировал устойчивые финансовые показатели в 2021 году: его выручка достигла 70 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 48 миллионов.