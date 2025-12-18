Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 18 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 декабря 2025.

Стало известно о следующем раунде переговоров США и РФ по Украине

Источник: РИА "Новости"

Очередная встреча делегаций России и США для обсуждения урегулирования украинского кризиса состоится в Майами (штат Флорида) предположительно в выходные. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico. Среди представителей Москвы будет Кирилл Дмитриев. В состав группы Вашингтона войдут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В Ростовской области при атаке дронов ВСУ погибли три человека

Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области в результате ночного удара украинских БПЛА погибли три мирных жителя, еще девять человек получили ранения. Всего в ночь на 18 декабря российские средства ПВО сбили и нейтрализовали 77 дронов над Брянской, Белгородской, Ростовской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

Трамп обратился к нации и не упомянул об участии США в переговорах по Украине

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к нации. Речь политика была посвящена итогам года и новым инициативам Белого дома. Он назвал армию страны самой могущественной в мире, заверил, что сократил на 94% наркотрафик, поступающий в США морским путем, но оставил без внимания усилия Вашингтона по достижению мира на Украине.

Венесуэла инициировала заседание Совбеза ООН из-за угроз США

Источник: AP 2024

Председательствующая в СБ ООН миссия Словении подтвердила запрос Венесуэлы на проведение заседания Совбеза в связи с «продолжающейся агрессией США». Ожидается, что встреча состоится 23 декабря. В Каракасе действия Вашингтона оценивают как провокации, направленные на дестабилизацию региона и нарушение международного права.

Глава ЕК назвала российскую военную экономику угрозой для ЕС

Источник: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия перевела экономику на военный режим, и признала это прямой угрозой для национальной и экономической безопасности Евросоюза, так как Кремль «нацелен не только на Украину». Она уточнила, что изъятие российских замороженных активов «может стать переломным фактором для Украины и Европы».