Главные новости к утру 18 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 декабря 2025.
Стало известно о следующем раунде переговоров США и РФ по Украине
Очередная встреча делегаций России и США для обсуждения урегулирования украинского кризиса состоится в Майами (штат Флорида) предположительно в выходные. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico. Среди представителей Москвы будет Кирилл Дмитриев. В состав группы Вашингтона войдут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
В Ростовской области при атаке дронов ВСУ погибли три человека
Трамп обратился к нации и не упомянул об участии США в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп обратился к нации. Речь политика была посвящена итогам года и новым инициативам Белого дома. Он назвал армию страны самой могущественной в мире, заверил, что сократил на 94% наркотрафик, поступающий в США морским путем, но оставил без внимания усилия Вашингтона по достижению мира на Украине.
Венесуэла инициировала заседание Совбеза ООН из-за угроз США
Председательствующая в СБ ООН миссия Словении подтвердила запрос Венесуэлы на проведение заседания Совбеза в связи с «продолжающейся агрессией США». Ожидается, что встреча состоится 23 декабря. В Каракасе действия Вашингтона оценивают как провокации, направленные на дестабилизацию региона и нарушение международного права.
Глава ЕК назвала российскую военную экономику угрозой для ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия перевела экономику на военный режим, и признала это прямой угрозой для национальной и экономической безопасности Евросоюза, так как Кремль «нацелен не только на Украину». Она уточнила, что изъятие российских замороженных активов «может стать переломным фактором для Украины и Европы».