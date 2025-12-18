Главные новости к утру 18 декабря 2025 года

В Ростовской области в результате ночного удара украинских БПЛА погибли три мирных жителя, еще девять человек получили ранения. Всего в ночь на 18 декабря российские средства ПВО сбили и нейтрализовали 77 дронов над Брянской, Белгородской, Ростовской областями, Крымом и акваторией Черного моря.