Кинологи с собаками искали возможных пострадавших после обрушения перекрытий двух этажей многоэтажки в Гомеле

Спасатели в ночное время и далее продолжали работать на месте обрушения перекрытий двух этаже в гомельской многоэтажке по улице Косырева. В частности, осуществляется дежурство, обеспечивается пожарная безопасность в момент проведения сварочных работ строительными организациями. Также МЧС задействовало коленчатый подъемник, включило освещение с помощью переносных прожекторов.