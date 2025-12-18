Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинологи с собаками искали возможных пострадавших после обрушения перекрытий двух этажей многоэтажки в Гомеле

В Гомеле кинологи с собаками искали пострадавших после обрушения в многоэтажке.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле кинологи с собаками искали пострадавших после обрушения в многоэтажке. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в ночное время и далее продолжали работать на месте обрушения перекрытий двух этаже в гомельской многоэтажке по улице Косырева. В частности, осуществляется дежурство, обеспечивается пожарная безопасность в момент проведения сварочных работ строительными организациями. Также МЧС задействовало коленчатый подъемник, включило освещение с помощью переносных прожекторов.

На место случившегося приехала кинологическая служба Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС.

«Четвероногие спасатели помогают в поисках возможных пострадавших», — обратили внимание в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице.

Позднее в ЖКХ рассказали, что после ЧП в многоэтажном доме расселяют жильцов и проверяют подъезд и соседние дома, а в самой многоэтажке отключили свет, газ и подачу тепла.

А затем еще власти Гомеля сказали, что будет с пострадавшей во время вспышки газа многоэтажкой. «Решаем, как укрепить конструкции и не допустить разрушения», — отметил председатель горисполкома Владимир Привалов.

Примерно к 18.00 17 декабря МЧС осталось разобрать разрушенные конструкции на шестом этаже после вспышки газа в многоэтажке Гомеля. Именно на эту квартиру обрушились перекрытия с седьмого и восьмого этажей.

Здесь мы писали, что МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле, заявив, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших. Уже известно, что удар волны от взрыва задел детский сад, дома и машины.

Кроме того, Следственный комитет сделал первое заявление после обрушения плит в гомельской многоэтажке. А власти Гомеля сказали о трех госпитализированных после вспышки газа в многоэтажке.