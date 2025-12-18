На востоке Москвы с начала 2025 года реализовали 61 проект для безопасного движения

«В округе появились новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения, “вафельницы” на сложных перекрестках, а также другие элементы организации дорожного движения», — говорится в сообщении.
Изменения коснулись районов Новогиреево, Косино-Ухтомский, Перово, Измайлово, Вешняки и Сокольники. В частности, там были созданы 20 новых пешеходных переходов, 15 участков с дополнительными полосами и 10 островков безопасности.
«Принятые меры позволили повысить пропускную способность дорог и сделать переходы через проезжую часть удобнее», — добавил мэр.