На востоке Москвы с начала 2025 года реализовали 61 проект для безопасного движения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 61 проекта для комфортного и безопасного движения в Восточном округе Москвы реализовали с начала 2025 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Источник: Агентство «Москва»

«В округе появились новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения, “вафельницы” на сложных перекрестках, а также другие элементы организации дорожного движения», — говорится в сообщении.

Изменения коснулись районов Новогиреево, Косино-Ухтомский, Перово, Измайлово, Вешняки и Сокольники. В частности, там были созданы 20 новых пешеходных переходов, 15 участков с дополнительными полосами и 10 островков безопасности.

«Принятые меры позволили повысить пропускную способность дорог и сделать переходы через проезжую часть удобнее», — добавил мэр.

