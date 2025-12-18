Курганцам придется встретить Новый год без главного салюта

Ранее мэрия Кургана сообщала, что встреча Нового года пройдет под темой «Мир добрых сказок», в городе подготовят девять праздничных площадок и резиденцию Деда Мороза. Главная елка уже установлена на площади Ленина, где к праздникам обустраивают каток и ледовый городок; в районах монтируют горки, световые инсталляции и новогодние фигуры.