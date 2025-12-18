Курганцам придется встретить Новый год без главного салюта

В Кургане назвали причину, почему не будет новогоднего салюта.
Новогоднего салюта в центре Кургана в ночь на 1 января 2026 года не будет из-за дефицита городского бюджета. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом культуры мэрии города Татьяна Абросимова.
«В этом году праздничный фейрверк у нас не предусмотрен, так как средства ограничены», — передает слова Абросимовой 45.RU. Она уточнила, что принято решение сосредоточиться на концертной программе и оформлении ледового городка.
Представитель мэрии пояснила, что главный городской новогодний концерт на центральной площади начнется 31 декабря в 18:00. Сначала для детей покажут сказочное представление, затем пройдет часовой праздничный концерт с участием наиболее популярных артистов Кургана.
Ранее мэрия Кургана сообщала, что встреча Нового года пройдет под темой «Мир добрых сказок», в городе подготовят девять праздничных площадок и резиденцию Деда Мороза. Главная елка уже установлена на площади Ленина, где к праздникам обустраивают каток и ледовый городок; в районах монтируют горки, световые инсталляции и новогодние фигуры.