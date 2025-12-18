FT: в Европе испугались заявления Путина об ответе на кражу российских активов

Лидеры европейских стран испугались заявления президента РФ Владимира Путина об ответных мера за кражу российских активов. Теперь Европе еще более осторожно относятся к идее использования замороженных российских средств, пишет Financial Times.
Как отмечает издание, сильнее всех по этому поводу встревожились Бельгия, Италия и Австрия. Хотя Москва пока не сообщила о дальнейших шагах, которые она может предпринять, в Европе уже встревожены возможными ответными мерами.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что тема конфискации замороженных на Западе российских активов не будет включена в повестку саммита Европейского союза в Брюсселе.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва готова и ответит на экспроприацию хранящихся на Западе российских активов.
Так, 15 декабря Центральный банк России направил в суд иск к международной депозитарной системе Euroclear на сумму в 18,1 триллиона рублей.