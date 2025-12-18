В Ростовской области 18 декабря прогнозируют мороз до −8 градусов. В Ростовской области в четверг, 18 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
Об этом со ссылкой на Росгидромет сообщили в региональном МЧС.
— Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман и гололед, — рассказали в ведомстве.
Ветер — от 6 до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут до четырех градусов мороза, а при прояснениях — до восьми градусов мороза. А днем температура воздуха составит от 0 до пяти градусов тепла.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростове бригады в круглосуточном режиме восстанавливают теплоснабжение.
«Процесс требует времени и настройки»: Почему после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове в домах еще холодно, рассказали энергетики.