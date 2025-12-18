Ричмонд
В Ростовской области 18 декабря прогнозируют мороз до — 8 градусов

В Ростовской области 18 декабря прогнозируют гололед и туман.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 18 декабря прогнозируют мороз до −8 градусов. В Ростовской области в четверг, 18 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Об этом со ссылкой на Росгидромет сообщили в региональном МЧС.

— Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман и гололед, — рассказали в ведомстве.

Ветер — от 6 до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут до четырех градусов мороза, а при прояснениях — до восьми градусов мороза. А днем температура воздуха составит от 0 до пяти градусов тепла.

