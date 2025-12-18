Новая тяговая подстанция запущена для усиления энергоснабжения МЦД-1

«На Московской железной дороге подано напряжение в контактную сеть от новой тяговой подстанции “Трехгорка” для усиления энергоснабжения МЦД-1. Она располагается в городе Одинцово Московской области, ее мощность составляет 18 МВт. Тяговая подстанция оснащена новейшим оборудованием отечественного производства», — говорится в материале.
Отмечается, что запуск нового объекта позволил создать резерв оборудования на тяговых подстанциях «Одинцово» и «Славянская» для обеспечения непрерывности электроснабжения, а также надежного тактового движения поездов на участке от станции «Кунцево-1» до «Одинцово».
Общая мощность объектов энергоснабжения на МЦД-1 составляет 156,2 МВт.