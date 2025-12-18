Новая тяговая подстанция запущена для усиления энергоснабжения МЦД-1

Отмечается, что запуск нового объекта позволил создать резерв оборудования на тяговых подстанциях «Одинцово» и «Славянская» для обеспечения непрерывности электроснабжения, а также надежного тактового движения поездов на участке от станции «Кунцево-1» до «Одинцово».