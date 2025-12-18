Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска запретили левый поворот на перекрестке Орджоникидзе — Яковлева

Перекресток очень часто мелькал в сводках ДТП.

Источник: Комсомольская правда

С 17 декабря 2025 года в центре Омска изменилась схема дорожного движения. Так, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Яковлева поставили запрещающий знак. Теперь левый поворот с Орджоникидзе для транспорта, следующего со стороны улицы Третьяковской, запрещен.

Как сообщила мэрия Омска, одновременно введена расщепленная фаза светофора для левого поворота с Орджоникидзе при движении от улицы Октябрьской. Эти меры направлены на снижение аварийности — по итогам 2024 года именно этот перекресток признан очагом дорожно-транспортных происшествий.

Ранее мы писали, что суд обязал администрацию Омска расселить аварийный дом на проспекте Королева.