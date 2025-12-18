В центре Омска запретили левый поворот на перекрестке Орджоникидзе — Яковлева

Как сообщила мэрия Омска, одновременно введена расщепленная фаза светофора для левого поворота с Орджоникидзе при движении от улицы Октябрьской. Эти меры направлены на снижение аварийности — по итогам 2024 года именно этот перекресток признан очагом дорожно-транспортных происшествий.