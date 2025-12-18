В аэропорту Перми построят 40-метровую башню для диспетчеров

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» подвела итоги закупки по выбору исполнителя строительно-монтажных работ в аэропорту Перми «Большое Савино». Единственную заявку подало пермское ООО «Строительная компания Эталон».
Победителю закупки предстоит разработать проект строительства командно-диспетчерского пункта (КДП) и провести строительные работы. Стоимость контракта на выполнение работ составила 540,6 млн руб.
Два года назад Госэкспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства. Согласно опубликованной 12 декабря 2023 года документации, предстоит возвести башню высотой 39,97 метра. Общая площадь здания составит 1 568,53 кв. метров, площадь застройки — 457 кв. метров.
Заключенный договор между заказчиком и исполнителем работ действует до 31 декабря 2027 года.
В КДП разместят рабочие места для персонала, занятого обеспечением полетов гражданских самолетов, а также для сотрудников служб метеорологического обеспечения, техников и инженеров. Он также включит помещения для размещения оборудования, комнаты для отдыха и психофизиологической разгрузки персонала.
В Перми на месте старого аэропорта хотят построить новый терминал. Здание оборудуют для приема и обслуживания пассажиров.