В аэропорту Перми построят 40-метровую башню для диспетчеров

В КДП разместят рабочие места для персонала, занятого обеспечением полетов гражданских самолетов, а также для сотрудников служб метеорологического обеспечения, техников и инженеров. Он также включит помещения для размещения оборудования, комнаты для отдыха и психофизиологической разгрузки персонала.