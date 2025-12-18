В МВД рассказали, почему отпечаток пальца надежно защищает смартфон

Даже операционная система не имеет прямого доступа к этому шаблону. Когда вы смотрите в камеру или сканируете отпечаток пальца, устройство моментально создает новый шаблон и сравнивает его с сохраненным. Данные не отправляются в облако и не сохраняются на серверах, в отличие от паролей, которые могут быть похищены при утечке.