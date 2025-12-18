В МВД рассказали, почему отпечаток пальца надежно защищает смартфон

В МВД рассказали, почему отпечаток пальца или Face ID являются надежным способом защиты.
Когда устройство разблокируется с помощью лица или отпечатка пальца, оно не сохраняет фотографию или изображение отпечатка. Вместо этого создается уникальный цифровой образ — математический шаблон, основанный на 3D-геометрии лица или отпечатка.
Этот шаблон никогда не выходит за пределы защищенной среды устройства. В устройствах Apple он хранится в чипе Secure Enclave, а в устройствах Android — в Trusted Execution Environment. Там он хранится в зашифрованном виде и там же происходит сравнение.
Даже операционная система не имеет прямого доступа к этому шаблону. Когда вы смотрите в камеру или сканируете отпечаток пальца, устройство моментально создает новый шаблон и сравнивает его с сохраненным. Данные не отправляются в облако и не сохраняются на серверах, в отличие от паролей, которые могут быть похищены при утечке.
Современные сканеры невозможно обмануть с помощью фотографии или видео. Новые модели устройств используют инфракрасное сканирование и технологию анализа глубины, чтобы убедиться, что перед ними действительно живое лицо. Все новые устройства оснащены этими технологиями, которые позволяют установить надежный «цифровой замок», доступный только вам, добавили в МВД.